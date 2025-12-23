Внаслідок атаки безпілотників у Ростовській області пошкоджено будинки та паркани

Російські ППО вночі, 23 грудня, відбивали атаку безпілотників у восьми районах Ростовської області. Про це повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар. За його словами, дрони були знищені над Чортківським, Октябрським сільським, Усть-Донецьким, Аксайським, Родіоново-Несвітайським, Костянтинівським, Тарасівським та Дубівським районами.



Постраждалих немає. У хуторі Верхньопотапов Костянтинівського району уламки збитого безпілотника пошкодили паркан на території приватного домоволодіння.



У станиці Грушевській Аксайського району загорівся недобудований приватний житловий будинок. Площа загоряння становила близько 40 квадратних метрів. У ще одному недобудованому будинку вибуховою хвилею вибило вікна.

Нагадаємо, війська Росії щодня обстрілюють територію Костянтинівської громади на Донеччині з усіх наявних видів зброї: від важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню до керованих авіабомб.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»