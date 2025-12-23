Після ударів по енергетиці в Україні запроваджено аварійні відключення

Росія знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомили у Міненерго України.

Внаслідок атаки у низці областей країни було введено аварійні відключення електроенергії. Щойно дозволить ситуація з безпекою, ліквідацію наслідків обстрілів розпочнуть рятувальні служби та енергетики.

Їхнє завдання — якнайшвидше відновити електропостачання в постраждалих регіонах. У Міненерго наголошують, що аварійні відключення буде скасовано одразу після стабілізації роботи енергосистеми.

Громадян закликають зберігати спокій та орієнтуватися виключно на офіційну інформацію від державних органів.

Нагадаємо, Україна отримала повний комплект обладнання для теплової електростанції, переданий із Литви у рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»