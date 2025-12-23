РФ обстріляла Одеську область: пошкоджено будинки, суховантаж, фіксують перебої зі світлом

Росіяни атакували Одеську область. Фото: Олег Кіпер

Російські окупанти в ніч проти 23 грудня масовано атакували ударними БПЛА південь Одеської області. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.



«Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільне суховантажне судно та складське приміщення. Загорівся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовано рятувальниками», — зазначив він.



За словами Кіпера, в іншому районі внаслідок удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління ще у трьох багатоповерхових. Пошкоджено порожнє складське приміщення.





Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що вночі 22 грудня російські окупанти обстріляли портову та енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»