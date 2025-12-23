Внаслідок удару FPV-дрону по Костянтинівці поранено мирного жителя, пошкоджено авто

Фото: Нацполіція України

Російські війська обстріляли два населені пункти Донеччини, внаслідок чого постраждав мирний житель. Про це повідомили у поліції Донецької області.



За даними правоохоронців, за 22 грудня зафіксовано 1785 ворожих ударів по лінії фронту та житлових районах. Під вогнем опинилися Костянтинівка та село Ганнівка.

У Костянтинівці атака FPV-дронів призвела до поранення людини. Також пошкоджено цивільне авто. Окрім того, руйнування отримав один об'єкт цивільної інфраструктури.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що російські військові дроном атакували машину волонтера у Костянтинівці.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»