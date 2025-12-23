Росія випустила по Україні понад 650 безпілотників і понад 30 ракет — Зеленський

Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС

Російська армія запустила по Україні понад 30 ракет і 650 дронів. Під удар потрапила енергетика та цивільна інфраструктура. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Понад 650 дронів вже було, і значна частина — це «шахіди». Понад три десятки ракет. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків удару», — зазначив він.



На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину у Хмельницькій області. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина – російський дрон влучив в житловий будинок.





Постраждали 13 областей України, значну частину дронів та ракет вдалося збити. Ремонтні бригади, енергетики вже працюють, щоб забезпечити нормальне життя людей, наших міст та громад.



Раніше ми писали, що у Києві зафіксовано проліт російських безпілотників типу «Шахед» над житловою забудовою. Внаслідок падіння уламків постраждали мирні жителі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»