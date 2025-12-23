Опір «АТЕШ» провів рекрутингову акцію у Луганську

Фото: АТЕШ

Український рух опору «АТЕШ» повідомив про проведення масштабної рекрутингової акції у тимчасово окупованому Луганську. Про це йдеться в заяві воєнного руху українців і кримських татар.



За інформацією «АТЕШ», агенти руху розклеїли сотні агітаційних постерів на вулицях міста, зокрема у найбільш помітних місцях. Акція відбувалася попри посилене патрулювання з боку російських окупаційних сил.



У русі зазначають, що ініціатива вже дала перші результати — кілька мешканців Луганська відгукнулися і висловили готовність до співпраці.



«Луганськ пам’ятає, чий він. І український прапор обов’язково знову майорітиме тут», — йдеться у заяві руху.



Крім того, в «АТЕШ» нагадали, що мешканці окупованих територій можуть передавати інформацію про техніку, бази та пересування російських військ. За перевірені дані передбачене винагородження. Для зв’язку використовується канал: @Svyaznoy_Atesh.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»