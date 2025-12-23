Вранці російський дрон вдарив по Краматорську

У вівторок вранці, 23 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по прифронтовому місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 08:10, із застосуванням БПЛА «Італмас», російські війська завдали удару по промисловій зоні громади», — йдеться в повідомленні.



Інформації про постраждалих та жертв немає.



Раніше ми писали, що російські війська обстріляли два населені пункти Донеччини, внаслідок чого постраждав мирний житель.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»