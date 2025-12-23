У Краматорську рятувальники ліквідували дві пожежі за добу

Пожежа у Краматорську. Фото: ДСНС

Вранці та вдень у прифронтовому Краматорську Донецької області рятувальники двічі приїжджали гасити пожежі. Інформації про постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«О 11.41 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння. На місці події рятувальники встановили, що горів гараж», — йдеться у повідомленні.



О 12:04 пожежники ліквідували спалах на площі 24 кв. м.





Того ж дня о 15:45 рятувальники виїхали на пожежу автомобіля. Рятувальники оперативно ліквідували спалах на площі 4 кв. м.



Причини та обставини пожеж встановлюють відповідні спеціалісти.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»