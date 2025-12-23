Польща підняла винищувачі через активність російських військ в Україні

Польські чергові винищувачі були підняті в повітря на тлі зростання активності російських військ на території України. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі у соціальній мережі X.



У заяві зазначається, що оперативний командувач активував усі необхідні сили та засоби, які перебувають у його розпорядженні. «Винищувачі піднято у повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що дії, що вживаються, мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору країни. Особлива увага приділяється районам, що прилягають до зон підвищеної загрози поблизу східних кордонів.



В оперативному командуванні також заявили, що ситуація перебуває під постійним контролем. «Сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування у разі розвитку подій», — наголосили польські військові.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну за допомогою 635 ударних БПЛА, протиповітряна оборона збила 587 БПЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів) та 34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»