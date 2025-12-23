Банки низки країн посилили перевірки клієнтів, пов’язаних із РФ

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та низки інших країн різко посилили комплаєнс-контроль для клієнтів, пов’язаних із Росією. Під перевірки потрапляють як фізичні, так і юридичні особи; у деяких випадках фінансові установи призупиняють операції або закривають рахунки.



Формальна мета цих заходів — запобігання відмиванню коштів, шахрайству та порушенню нормативних вимог, проте фактичний ефект виходить далеко за ці рамки.



Банки ретельно перевіряють походження коштів та економічну доцільність транзакцій, особливо міжнародних переказів та валютних операцій. Клієнтів дедалі частіше зобов’язують надавати документи, що підтверджують довгострокове проживання, офіційне працевлаштування або ведення бізнесу. У разі відсутності таких підтверджень рахунки блокуються або платежі відхиляються.



Посилення контролю збіглося з рішенням Європейської комісії від 3 грудня 2025 року про включення РФ до переліку країн високого ризику зі «стратегічними недоліками» у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Це рішення фактично зобов’язує фінансові установи третіх країн застосовувати посилені заходи перевірки операцій із російськими резидентами.



Ключовим драйвером такої політики є побоювання банків потрапити під вторинні санкції США та ЄС, а також прагнення мінімізувати репутаційні ризики. У результаті формується режим поступової фінансової ізоляції росіян, який виходить далеко за межі формального санкційного поля. Навіть у країнах, які офіційно не приєдналися до санкцій, будь-які зв’язки з російським капіталом усе частіше розглядаються як неприпустимий ризик.