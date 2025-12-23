Боєць НГУ збив російський FPV-дрон з першого пострілу

Момент збиття FPV-дрона ЗС РФ.

На відео, опублікованому військовим Telegram-каналом RST, зафіксовано момент, як боєць Національної гвардії України з першого пострілу збиває FPV-дрон російської окупаційної армії.



Для ліквідації ворожого дрона військовому знадобився лише один постріл.



За минулу добу російські війська застосували понад 4563 дрони-камікадзе проти позицій Сил оборони України. Раніше також стало відомо, що Росія запустила 38 ракет та 635 безпілотників різних типів по Україні.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»