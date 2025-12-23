Представник Луганщини виграв чемпіонат України з шахів

Владислав Бахмацький став чемпіоном України-2025 з шахів.

У Львові завершився чемпіонат України-2025 з шахів у класичній грі серед чоловіків та жінок.



Представник Луганської області Владислав Бахмацький став переможцем турніру, набравши 7,5 очок. Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.



«Ми пишаємося нашим шахістом і його видатним результатом. Перемога Владислава — це підтвердження таланту та наполегливості наших спортсменів», — зазначили в ОВА.



Варто відзначити, що водночас російські спортивні ЗМІ звертають увагу на проблеми з проведенням матчів в окупованому Донецьку, де більше не грає місцевий футбольний клуб «Шахтар».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»