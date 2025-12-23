Від заробітків у Москві до фронту під Часовим Яром: історія полоненого окупанта

11-й армійський корпус Сухопутних військ Збройних Сил України опублікував відеоісторію іноземного найманця, який воював на боці Росії. Матеріал розміщено на офіційному ресурсі корпусу.



Героєм відео став Нурсултан — громадянин Казахстану. Він приїхав до Москви на заробітки, де його затримали поліція. За його словами, силовики «підкинули пакетик із білою речовиною», після чого чоловікові запропонували вибір: до 15 років позбавлення волі чи участь у війні проти України.



Погодившись піти на фронт, найманець спочатку воював на Херсонському напрямку, а згодом був перекинутий у район Часового Яру. Під час одного з бойових завдань його підрозділ був кинутий командирами та фактично залишився без підтримки. Усвідомивши безвихідь ситуації, Нурсултан разом із іншим окупантом вирішив здатися в полон українським захисникам.



Життя йому зберегли військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які прийняли капітуляцію противника. Саме бійцям 24 ОМБр окупант здався добровільно, відмовившись продовжувати війну за Росію.



В опублікованому відео показано роздуми найманця про причини участі іноземців у війні, мотивацію російських військових та можливу агресію РФ проти Казахстану. Нурсултан визнає свою помилку і звертається з каяттям до рідних.



Повну історію життя казахського найманця, його визнання та коментарі дивіться у відеоматеріалі 11-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»