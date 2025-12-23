У школах Криму з’являються «вчителі» без педагогічної освіти

Фото: Жовта Стрічка

На тимчасово окупованому півострові Крим у школи починають приходити «вчителі» без педагогічної освіти — серед колишніх учасників так званої «СВО». Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



Після повернення з фронту таких людей влаштовують на роботу в навчальні заклади, попри відсутність професійної підготовки.



Активісти з Сімферополя зазначають, що один із таких «викладачів» під час уроків розповідає дітям про власний бойовий досвід і формує уявлення про «любов до війни».



«Освіта на півострові все більше перетворюється на інструмент мілітаристської пропаганди», — підкреслюють у русі «Жовта Стрічка».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»