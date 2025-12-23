Підготовлено драфти документів для завершення війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про детальну доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу Андрія Гнатова за підсумками зустрічей з американською командою. За його словами, переговори з представниками президента Дональда Трампа були продуктивними, і вже підготовлено драфти кількох документів.



Йдеться про проєкти з гарантій безпеки для України, відновлення країни та базову «рамку» завершення війни. Положення зафіксовані так, щоб забезпечити реальне закінчення бойових дій та не допустити «третього російського вторгнення».



Зеленський наголосив, що кожен раунд переговорів посилює захист українських інтересів, і роботу буде продовжено у конструктивному ключі.

Нагадаємо, Зеленський анонсував нові санкції проти ВПК РФ та її союзників.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»