У РФ повідомили, коли почнуть відновлювати аеропорти на окупованих територіях Донбасу

Заступник міністра транспорту Російської Федерації Костянтин Пашков повідомив, що активні роботи планують розпочати не раніше 2028 року. Про це передають росЗМІ.



Крім того, він розповів, що відновлюватимуть аеропорти не лише на Донбасі, а й у Херсоні та Запоріжжі. (Однак Херсон та Запоріжжя — підконтрольні території України).



«У частині об'єктів повітряного транспорту хотів би зазначити, що заплановано відновлення аеропортів у Донецьку, Луганську, Маріуполі, а також Херсоні та Запоріжжі. Ми чекаємо лише на припинення бойових дій і можливості працювати. І за нашими планами, починаючи з 2028 року, ми розпочнемо активну стадію відновлення», — зазначив він.



Глава Мінтрансу РФ Андрій Нікітін також видав, що роботи з відновлення аеропорту в Маріуполі можуть бути виконані не раніше 2028 року.



Раніше ми писали, що європейські бюджетні авіаперевізники готуються повернутися до України одразу після підписання мирної угоди, що дозволить знову відкрити аеропорти для пасажирів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»