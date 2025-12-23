Тимур Міндіч не збирається повертатися до України — УП

Тимур Міндіч. Фото: УП

Бізнесмен Тимур Міндіч, який залишив Україну на тлі корупційного розслідування, не має наміру повертатися на батьківщину і залишається в Ізраїлі. Про це повідомляє видання «Українська правда».



Раніше журналісти «Української правди» заявили, що розшукали Міндіча в Ізраїлі та опублікували його фотографію. Пізніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що в цій же країні перебуває і можливий спільник бізнесмена Олександр Цукерман.



За словами Ткача, після особистої розмови з Міндічем стало зрозуміло, що той не готовий повертатися до України та давати свідчення слідству. «Якщо узагальнити, пан Міндіч не готовий повертатися [в Україну та давати свідчення], він перебуватиме в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи. Маючи ізраїльське громадянство дуже зручно», — наводить видання слова журналіста.



Міндіч залишив Україну за кілька годин до того, як до нього прийшли з обшуками у справі про можливу корупцію у державній компанії «Енергоатом». Сам бізнесмен називає висунуті проти нього звинувачення «маніпуляціями».



Повідомляється, що інтерв'ю Михайла Ткача з Тимуром Міндічем вийде в «Українській правді» вже цього тижня.

Нагадаємо, через масштабну корупцію в енергетиці колишнього главу Міненерго Германа Галущенка усунули з посади міністра юстиції України.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»