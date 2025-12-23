Тримали оборону понад 100 днів. Піхотинці повернулися з позиції в районі Костянтинівки

Двоє піхотинців понад 130 днів тримали оборону в районі Костянтинівки. Фото: скриншот

Українські піхотинці Денис «Барс» та Дмитро «К2» повернулися з позиції в районі міста Костянтинівка, де тримали оборону протягом 130 днів. Про це повідомили у пресслужбі 93 бригади «Холодний Яр».



За словами піхотинців, найскладнішим виявився перший стрілецький контакт із російськими солдатами.



Військовослужбовцям вдалося ліквідувати сімох російських окупантів. У них вони забрали радіостанції, крім того, українські військові ще два місяці слухали по них всю інформацію про пересування росіян та передавали дані до командно-спостережного пункту.



Також їм удалося захопити автомат АК-12.



«Бійців вивезли з позиції квадроциклом з причепом. Разом із ними забрали і 23-річного російського полоненого Данила Сичова з Волгограда. Під час бою він здався в полон бійцям з сусідньої позиції, але вивезти його не було змоги. Тому він перебував разом з українськими воїнами на позиціях понад два місяці», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що в Костянтинівці атака FPV-дронів призвела до поранення людини. Також пошкоджено цивільний автомобіль. Окрім того, руйнування отримав один об'єкт цивільної інфраструктури.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»