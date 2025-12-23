Росія з 2022 року втратила щонайменше 12 генералів — BILD

Фото: BILD

З початку повномасштабної війни проти України Росія втратила щонайменше 12 генералів. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Ліквідований у Москві генерал Фаніл Сарваров — не перший високопоставлений офіцер РФ, який загинув із 24 лютого 2022 року. За різними оцінками, загальна кількість знищених російських генералів становить від 12 до 18 осіб.



Найбільших втрат командний склад російської армії зазнав у 2022–2023 роках. Першим загиблим генералом став генерал-майор Андрій Суховецький — його ліквідували снайперським вогнем 28 лютого 2022 року під час боїв за Гостомель. Уже 10 березня того ж року в Маріуполі загинув генерал-майор Віталій Фролов.



Згодом українські Сили оборони почали системно виявляти місця перебування російських генералів, зокрема за допомогою даних західної супутникової розвідки. Після підтвердження координат по них завдавали ракетних ударів. Так, 11 липня 2023 року було знищено генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Частину високопоставлених офіцерів РФ українські спецслужби ліквідували в тилу. У грудні 2024 року внаслідок вибуху самоката загинув генерал-лейтенант Ігор Кириллов, а у квітні 2025 року — генерал-лейтенант Ярослав Москалик, автомобіль якого було підірвано.