ЗСУ контролюють частину Покровська та знищують окупантів на підступах до Мирнограду — УВ «Схід»
23 грудня 2025, 16:43

ЗСУ контролюють частину Покровська та знищують окупантів на підступах до Мирнограду — УВ «Схід»

Українські військові продовжують контролювати північну частину Покровська. У Мирнограді Сили оборони знищують росіян підступами до міста. Про це повідомили у пресслужбі Угрупування військ «Схід».

Як зазначається, продовжується борона Покровська.

«Наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація супротивника у міській забудові», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Мирнограді українські підрозділи утримують оборонні рубежі та ліквідують окупантів на підступах до міста.

Також організуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограду для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним та своєчасною евакуацією.

Раніше ми писали, що, за даними аналітиків DeepState, місто Мирноград Покровського району Донецької області перейшло в «сіру зону», тобто не контролюється ні російською, ні українською стороною. У ОК «Схід» повідомляють, що Сили оборони тримають рубежі та ліквідують окупантів на підступах до міста.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Донецька область Покровськ Мирноград
Війна
«Новини Донбасу» © 2024

