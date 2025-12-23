В окупованій Горлівці були чутні вибухи: дрон вдарив навпроти зупинки

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
23 грудня 2025, 16:51

Горлівку атакували дрони. Фото: pixabay Горлівку атакували дрони. Фото: pixabay

Вдень у вівторок, 23 грудня, у тимчасово захопленій Горлівці Донецької області було чути вибухи. У телеграм-каналах пишуть, що місто атакували безпілотники.

Повідомляється про удар дрону у 5-му районі Горлівки.

Крім того, передається, що безпілотник вдарив навпроти зупинки біля торговельного центру «Два капітана». Місцеві жителі встигли сховатися у укритті.



Раніше ми писали, що у тимчасово захопленому Росією Донецьку чоловік кинув вибухівку у натовп молодих людей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

