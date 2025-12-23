В окупованій Горлівці були чутні вибухи: дрон вдарив навпроти зупинки

Горлівку атакували дрони. Фото: pixabay

Вдень у вівторок, 23 грудня, у тимчасово захопленій Горлівці Донецької області було чути вибухи. У телеграм-каналах пишуть, що місто атакували безпілотники.



Повідомляється про удар дрону у 5-му районі Горлівки.



Крім того, передається, що безпілотник вдарив навпроти зупинки біля торговельного центру «Два капітана». Місцеві жителі встигли сховатися у укритті.





Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»