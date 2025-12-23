РФ уперше задіяла чотири авіабази для ракетного удару

Маршрути вильоту російської стратегічної авіації з чотирьох авіабаз під час ракетної атаки по Україні. Фото: Tracking

Під час масованої нічної атаки по Україні Росія вперше одночасно залучила чотири авіабази, розташовані в різних частинах країни. Про це повідомляє профільний Telegram-канал Tracking, який спеціалізується на моніторингу стратегічної авіації РФ.



За наявними даними, вильоти 11 бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 здійснювалися з авіабаз «Українка» та «Бєлая» на Далекому Сході, «Олєнья» на Півночі та «Енгельс-2» у західній частині Росії. Раніше така широка географія аеродромів для одночасних пусків крилатих ракет не застосовувалася.



Зазначається, що заряджання крилатих ракет на трьох бортах Ту-95МС та одному Ту-160 на авіабазі «Енгельс-2» було здійснене лише за кілька годин до бойового вильоту. Ймовірно, це робиться з метою ускладнити фіксацію підготовки удару засобами розвідки.



Після пусків крилатих ракет кілька літаків здійснили посадку на «Енгельс-2» для повторного спорядження, що може свідчити про намагання Росії підтримувати високий темп застосування стратегічної авіації.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що РФ суттєво змінила маршрути застосування стратегічної авіації та майже припинила використання авіабази «Олєнья».

Нагадаємо, у ніч на 23 грудня російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 38 ракет і 635 БПЛА різних типів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»