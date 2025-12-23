Російська армія просунулася під Сіверськом та у Сумській області – DeepState

Просування російських військ під Сіверськом. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу села Свято-Покровське Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися біля села Юнаківка на Сумщині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу російська армія атакувала шість разів, на Північно-Слобожанському та Курському – зафіксували вісім боєзіткнень.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували колишнього російського «журналіста», який воював проти України під містом Сіверськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко