Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Українська армія вийшла з Сіверська
23 грудня 2025, 17:49

Українська армія вийшла з Сіверська

Ситуація в районі Сіверська. Фото: карта DeepState Ситуація в районі Сіверська. Фото: карта DeepState

У районі міста Сіверськ Донецької області тривають важкі бої. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, російські війська мають відчутну перевагу в живій силі та техніці та, попри суттєві втрати, продовжують активні наступальні дії.

«З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з міста. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах», – розповіли у командуванні.

У ГШ заявили, що місто залишається під вогневим контролем ЗСУ.

«Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їх логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування. Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов'янському напрямку. Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога», – додали там.

Нагадаємо, що 23 грудня аналітики DeepState повідомили про просування російської армії під Сіверськом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Сіверськ
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:51
Прем’єри не буде. Окупанти скасували показ вистав у Маріупольському драмтеатрі, який знищили у 2022 році
14:00
Окупанти знову використовують базу в Луганську, зруйновану ракетами ATACMS
13:14
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: є постраждалий
16:51
В окупованій Горлівці були чутні вибухи: дрон вдарив навпроти зупинки
15:21
У РФ повідомили, коли почнуть відновлювати аеропорти на окупованих територіях Донбасу
14:24
У школах Криму з’являються «вчителі» без педагогічної освіти
11:11
Опір «АТЕШ» провів рекрутингову акцію у Луганську
18:04
Росіянин пошкодував, що в окупованому Донецьку не грає «Шахтар»
16:16
Українська ракета вдарила по пункту базування плавзасобів окупантів в анексованому Криму
15:39
ЗСУ вразили склад боєприпасів, склад та місця пусків БПЛА «Shahed» на тимчасово захопленій Донеччині
12:26
У Маріуполі чути вибухи: працює російська ППО
08:25
Армія РФ окупувала Званівку та просунулась у Донецькій області
16:06
Окупація породила свавілля: ринки Маріуполя під контролем криміналу
13:33
Україна вимагає негайного повернення півсотні мешканців Сумщини, яких окупанти вивезли до РФ
12:56
ЗСУ завдали удару по інфраструктурі окупантів у Донецькій області
12:45
Російські окупанти відкрили продаж квитків у Маріупольському драмтеатрі, який самі раніше знищили авіабомбами
11:54
Дрони СБУ уразили два російські літаки Су-27 в окупованому Криму
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
15:54
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
12:59
Окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату: у ЗМІ розповіли, що відомо
18:17
Блокування зв'язку в окупації. Відомо, як українці можуть додзвонитися рідним до України
15:05
ЗСУ уразили склад безпілотників та зосередження живої сили російської армії в окупованих Макіївці та Донецьку
13:13
СБУ завдала удару по техніці РФ у Бельбеку на сотні мільйонів доларів
13:02
В Алчевську масово поширюється стрептодермія серед школярів
09:59
Окупанти «дарують» будинки українців сім’ям російських ядерників
21:20
В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи
18:09
Донецьк збираються розширювати за рахунок зруйнованої Мар'їнки
17:02
В окупованому Луганську оголосили про ліквідацію десятків будинків
16:50
Загарбники використовують залізницю на окупованій Донеччині для транзиту зброї
14:00
Путін «узаконив» вилучення житла українців на окупованих територіях до 2030 року
усі новини
22:37
Удари по критичній інфраструктурі: Харків атакований «Молніями»
21:34
Москва бачить у плані України та США лише старт для переговорів — Bloomberg
21:01
Волонтери врятували немічного жителя Григорівки Запорізької області
19:57
У зоні боїв Донецької області залишаються понад 34 тисячі мирних жителів
19:14
Мирний план Зеленського: компроміси щодо територій та терміни виборів
18:46
Дружківка 25 грудня залишиться без світла
18:00
«Чорні яструби» ГУР: архівні кадри операції під Покровськом
17:59
Рейд замість наступу: що відбувається на кордоні Сумської області
17:32
Російський безпілотник вдарив у шостий поверх будинку у Чернігові
17:17
У Краматорську та Миколаївці ліквідували пожежі після обстрілів
17:08
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
17:06
Авіація ЗСУ вдарила по будівлях з російськими пілотами дронів у Покровську
16:51
Швеція скоро анонсує новий пакет допомоги Україні у сфері ППО
16:45
Вибухи у Слов'янську: над містом піднявся стовп диму
16:39
З’явилося відео удару по нафтотерміналу «Таманьнафтогаз»
16:36
Російські війська тиснуть на Мирноград — ЗСУ розповіли про ситуацію у місті
16:14
На Донеччині оголосили евакуацію дітей з 19 населених пунктів
15:58
У Тюменській області ФСБ вбила уродженця Вінницької області
15:30
На Донеччині десантники ЗСУ не дали російським військам форсувати річку Сіверський Донець та висадити піхоту на берег
14:51
Прем’єри не буде. Окупанти скасували показ вистав у Маріупольському драмтеатрі, який знищили у 2022 році
14:48
У Чернігові обстріл енергетичної інфраструктури: тисячі людей без світла
14:29
Російський безпілотник атакував людей на вулиці у Костянтинівці: є поранені
14:12
ЗСУ уразили місце зберігання безпілотних катерів та склад полку армії РФ в окупованих Криму та Луганській області
14:00
Окупанти знову використовують базу в Луганську, зруйновану ракетами ATACMS
13:31
Жіноча мобільна група ППО продемонструвала злагоджену роботу
13:14
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: є постраждалий
13:09
Російська армія за добу вбила одного та поранила п'ять жителів Донецької області
12:32
Удар по ТЕЦ під Харковом: перебої з теплом і транспортом
12:18
Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини: в ОВА показали наслідки
11:55
Зеленський пояснив ідею вільної економічної зони на Донбасі
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки на Харків. Фото: Харківська міськрада Удари по критичній інфраструктурі: Харків атакований «Молніями»
24 грудня, 22:37
Волонтери врятували немічного жителя Григорівки Запорізької області Волонтери врятували немічного жителя Григорівки Запорізької області
24 грудня, 21:01
Мирний план Зеленського: компроміси щодо територій та терміни виборів Мирний план Зеленського: компроміси щодо територій та терміни виборів
24 грудня, 19:14
«Чорний яструб» ГУР. «Чорні яструби» ГУР: архівні кадри операції під Покровськом
24 грудня, 18:00
Рейд замість наступу: що відбувається на кордоні Сумської області Рейд замість наступу: що відбувається на кордоні Сумської області
24 грудня, 17:59
Пожежа у Краматорську. У Краматорську та Миколаївці ліквідували пожежі після обстрілів
24 грудня, 17:17

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір