Українська армія вийшла з Сіверська

Ситуація в районі Сіверська. Фото: карта DeepState

У районі міста Сіверськ Донецької області тривають важкі бої. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



За даними Генштабу, російські війська мають відчутну перевагу в живій силі та техніці та, попри суттєві втрати, продовжують активні наступальні дії.



«З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з міста. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах», – розповіли у командуванні.



У ГШ заявили, що місто залишається під вогневим контролем ЗСУ.



«Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їх логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування. Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов'янському напрямку. Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога», – додали там.

Нагадаємо, що 23 грудня аналітики DeepState повідомили про просування російської армії під Сіверськом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко