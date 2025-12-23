Українські війська просунулися вздовж траси під Покровськом – ISW

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 22 грудня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися вздовж траси E-50 Покровськ-Павлоград на північний захід від Покровська.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 58 російських штурмів.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, де зараз у Покровську найбільш активні російські війська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко