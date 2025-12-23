ЗСУ відбили штурм і знищили «танки-сараї» російської армії під Костянтинівкою

Удари по російських танках під Костянтинівкою. Фото: кадр із відео

22 грудня 28-ма механізована бригада ЗСУ спільно з суміжниками відбили механізований штурм російських військ під містом Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Окупанти намагалися прорватися через українські бойові порядки поблизу села Іванопілля. ЗС РФ задіяли «максимально зашиті танки-сараї» та близько 15 штурмовиків.



На під'їзді до позицій загарбників зустріли вогнем артилеристи, потім – екіпажі БПЛА та суміжні підрозділи. В результаті танки зупинили та знищили, а штурмовиків ліквідували.

Нагадаємо, що «Азов» та ЗСУ відбили штурм російських морпіхів під містом Добропілля на Донеччині, окупанти кинули у бій бронетехніку та навіть коней.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко