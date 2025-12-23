СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі «Єйськ»: це дозволило підірвати підводний човен у Новоросійську

Удар по російському морському літаку-розвіднику в Єйську. Фото: кадр із відео

Служба безпеки України уразила морський літак-розвідник Іл-38Н перед підривом підводного човна у порту міста Новоросійськ РФ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Спецслужба розкрила раніше невідомі деталі підготовки до підриву російського підводного човна. Одним з ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового літака, який міг завадити ураженню субмарини.



Під час підготовки до удару по підводному човну співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі «Єйськ» у Краснодарському краї РФ.



Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень та завдання торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 мільйони доларів.



«У Чорному морі росіяни мали лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон Sub Sea Baby під час його руху до цілі. Виведення цього протичовнового літака з ладу забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації – підрив субмарини класу «Варшавянка». Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон з бойовою частиною надземного підриву, яка оснащена двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих вниз. Підрив стався прямо над відсіком з основним обладнанням та радарами, а також пошкодив двигун», – розповіли у СБУ.

Нагадаємо, що 15 грудня у СБУ повідомили про те, що Україна вперше в історії підводними дронами підірвала російський підводний човен.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко