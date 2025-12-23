Кабмін звернувся до регулятора про відтермінування підвищення тарифів на воду. Що відомо

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: КМУ

В Україні тарифи на воду мають залишитись без змін. Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



За її словами, уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін.



«Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску. Водночас ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів та потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати та заходити у борги», – сказала прем'єрка.

Нагадаємо, що 16 грудня Свириденко пообіцяла скорочення графіків відключень світла в Україні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко