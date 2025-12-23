Армія РФ дронами атакувала Костянтинівку: поранені три людини

23 грудня російські війська FPV-дронами атакували місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Внаслідок одного з ударів постраждав чоловік. Він був у своєму автомобілі поблизу місця проживання, коли стався вибух. Машина пошкоджена.



Пізніше окупанти знову вдарили по місту. Поранення отримали дві людини. Вони були на відкритій місцевості поблизу одного з будинків. Без руйнувань.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко