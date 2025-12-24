Сили ППО збили 60 із 116 БПЛА

ППО збила 60 дронів. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 24 грудня запустила 116 БПЛА з шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 60 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 24 грудня (з 19:00 23 грудня) противник атакував 116 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, селище Гвардійське — Крим, близько 90 з них — «шахеди». Значну кількість ударних БПЛА ворог направив на об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 60 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучення 48 ударних БПЛА на 19 локаціях.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»