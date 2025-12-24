Війська Росії вдарили по Лиману та Олексієво-Дружківці на Донеччині: є загиблий та поранений

Вранці 23 грудня російські війська обстріляли місто Лиман. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, внаслідок атаки загинув 51-річний місцевий житель.



«Тип озброєння встановлюється. Крім того, об 11:00 армія держави-агресора за допомогою FPV-дрону завдала удару по селищу Олексієво-Дружківка. Мінно-вибухову та черепно-мозкову травми отримав 58-річний чоловік», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що 23 грудня армія РФ дронами атакувала місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого поранені три людини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко