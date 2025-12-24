ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів — Шмигаль

Фото: Міноборони

До кінця поточного року Збройні сили України отримають близько 3 мільйонів FPV-дронів, що майже у 2,5 раза більше, ніж було поставлено торік. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.



За його словами, переважна більшість безпілотників, які надходять до підрозділів Сил оборони, є вітчизняного виробництва, що свідчить про стрімкий розвиток українського оборонно-промислового комплексу.



У 2025 році 2,4 млн FPV-дронів військовим поставило Агентство оборонних закупівель Міністерства оборони України. Основну частину техніки закуповували за прямими контрактами з виробниками, що дало змогу прискорити постачання на фронт.



Ще 200 тисяч безпілотників ЗСУ отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня для цифровізації та підвищення прозорості оборонних закупівель.



Крім повітряних дронів, істотно зросли й постачання наземних роботизованих комплексів (НРК). Протягом року до підрозділів ЗСУ передали майже 15 тисяч таких систем, що у рази перевищує показники попереднього року.



НРК виконують завдання логістики, евакуації поранених, розвідки, мінування та розмінування, а також патрулювання. Окремі зразки оснащені бойовими модулями та здатні виконувати штурмові й оборонні дії.

Нагадаємо, наземний дрон (НРК) півтора місяця утримував позицію замість піхоти й не дав прорватися російським військам.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»