Зеленський пояснив ідею вільної економічної зони на Донбасі
24 грудня 2025, 11:55

Зеленський пояснив ідею вільної економічної зони на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський роз’яснив, за яких умов може бути реалізована ідея вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі та чому це питання може бути винесене на всеукраїнський референдум. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає «Суспільне».

За словами глави держави, формат вільної економічної зони розглядається як потенційний інструмент, який теоретично може врахувати позиції різних сторін переговорів. Водночас Зеленський наголосив, що Україна виступає проти виведення своїх військ із Донецької області — саме цього, за його словами, домагається Росія.

Президент зазначив, що американська сторона намагається знайти компромісний шлях, який не суперечив би українській позиції.

«Ми вважаємо, що вільна економічна зона — це потенційна можливість для суверенної держави обирати такий шлях», — заявив Зеленський.

Він пояснив, що Україна свідомо використовує формулювання «потенційні економічні зони», оскільки наразі існує щонайменше два сценарії територіальних домовленостей. Перший із них — фіксація лінії бойового зіткнення в тому вигляді, в якому вона буде на момент укладення мирної угоди.

«Якщо ми стоїмо там, де стоїмо, — ми домовимося. Саме тому й використовується формулювання "потенційні зони". Якщо ж ми не домовляємося про принцип "стоїмо там, де стоїмо", тоді є два варіанти: або продовження війни, або необхідність щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами», — пояснив президент.

Зеленський також повідомив, що одна «невелика, але необхідна» вільна економічна зона може бути створена в Енергодарі, який передбачається демілітаризувати. Ще одна ВЕЗ може з’явитися на частині території Донецької області — однак її створення можливе лише після надання Україні чітких гарантій безпеки. Ці умови, за його словами, можуть бути зафіксовані в окремій угоді між Україною, США та Росією.

Президент України Володимир Зеленський.

Президент детально описав можливу модель функціонування такої зони. Вона передбачає відведення важких сил на певну відстань — від 5 до 40 кілометрів.

«Якщо, умовно, Краматорськ і Слов’янськ стають вільною економічною зоною, то російські війська мають відійти на 5, 10 або 40 кілометрів. Там, звідки відійдуть наші війська, буде українське управління і українська поліція. А там, де перебувають вони, — залишатимуться їхні сили», — заявив Зеленський.

Він також наголосив, що через неодноразові порушення домовленостей з боку РФ лінія зіткнення фактично може перетворитися на зону, де перебуватимуть міжнародні сили, відповідальні за безпеку та порядок.

Окремо Зеленський зупинився на питанні референдуму. За його словами, чинне українське законодавство не дозволяє реалізувати подібні формати навіть потенційно без спеціального рішення.

«Якщо йдеться про потенційну вільну економічну зону Донбасу, ми пояснюємо, що за українським законодавством це неможливо. Отже, потрібен особливий формат і особливе рішення. І лише референдум може визначити, чи готові люди на такий шлях, якщо альтернатива — або це, або війна», — підкреслив президент.

Він додав, що у разі проведення референдуму на голосування має виноситися весь документ повністю, а не окремі його положення.

«Люди мають розуміти, за що вони голосують. Не за якусь окрему зону, а за весь документ — сказати "так" або "ні"», — зазначив Зеленський.

Президент також заявив, що референдум можливий лише за умови повного припинення вогню щонайменше на 60 днів. В іншому разі він не вважатиметься легітимним.

«Нелегітимний референдум — це розкол держави зсередини. Референдум може бути об’єднавчим, але під пострілами на нього ніхто не піде», — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави підкреслив, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не зможуть брати участь у такому голосуванні.

«Давайте чесно — вони не можуть обирати, як нам завершувати війну. На мій погляд, це неправильно», — додав він.

Відповідно до пункту 14 мирного плану, який Україна обговорює з американськими партнерами, рішення про створення вільної економічної зони потребує схвалення Верховної Ради або проведення референдуму. Водночас як зазначив Зеленський, саме референдум здатен надати такому рішенню найбільшу легітимність.

Нагадаємо, раніше переговори США та РФ у Флориді завершилися без конкретних рішень.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

