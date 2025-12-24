Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 23 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари потрапили два райони:



Краматорський район. У Лимані 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено авто; у Рубцях пошкоджено будинок. У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки та 2 авто. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено 6 приватних будинків; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено авто.





Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що вночі 23 грудня російська армія двічі вдарила по місту Краматорськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»