Окупований Донецьк потрапив під обстріл: є постраждалий

Донецьк потрапив під обстріл. Фото: телеграм-канал Типовий Донецьк

Увечері у вівторок, 23 грудня, було чути вибухи у тимчасово окупованому Донецьку. Місто потрапило під обстріл. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Повідомляють про приліт БПЛА в один з багатоквартирних будинків у Петрівському районі. Сталося загоряння багатоквартирного будинку.



Крім того, так званий голова донецького муніципалітету Олексій Кулемзін заявив, що під час обстрілу постраждав чоловік 1967 року народження.





Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 23 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»