Жіноча мобільна група ППО продемонструвала злагоджену роботу

МВГ — група ППО, що складається виключно з жінок-військовослужбовиць.

У мережі з’явилося унікальне відео, на якому показана робота мобільної вогневої групи, повністю сформованої з жінок-військовослужбовиць, повідомляють «Новини Донбасу».



На кадрах видно, як командир віддає команду «вогонь», після чого одна з військових починає вести стрільбу з кулемета, встановленого на пікапі. До неї приєднуються ще дві бійчині, демонструючи скоординовану роботу групи.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що українська ППО цієї ночі збила 60 зі 116 атакуючих безпілотників.



Зазначається, що серед добровольців, які приєдналися до ЗСУ, опинилися й 33 працівниці McDonald’s Україна, які обрали службу в армії замість мирної професії.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»