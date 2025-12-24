Окупанти знову використовують базу в Луганську, зруйновану ракетами ATACMS

Фото: АТЕШ

Окупанти знову активували військову базу в Луганську, раніше зруйновану потужним ударом ракетами ATACMS. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».

Координати цілі.

Російські війська продовжують використовувати територію колишньої бази «Транспеле» (ТОВ «Лаа-Транс») як логістичний хаб та місце дислокації техніки. Попри значні руйнування після попередніх ударів, окупанти знову стягують сюди нові військові автомобілі та тентовані вантажівки.



Координати об’єкта: 48.5377334, 39.3547078.



Агенти «АТЕШ» відзначають, що на базі не проводилося жодних відновлювальних робіт: будівлі залишаються пошкодженими, але це не заважає ворогу розміщувати техніку та особовий склад. Протягом 2024–2025 років розвідники фіксували як важкі, так і легкові автомобілі, ведучи постійне спостереження за об’єктом.

Нові фото знищеної раніше бази.

Нагадаємо, у червні 2024 року по базі було завдано потужного удару ракетами ATACMS, який знищив значну частину автопарку та логістичної інфраструктури. Об’єкт використовувався 7-ю окремою мотострілецькою бригадою (в/ч 08807) для зберігання бронетехніки, безпілотників («Орлан-10», «Тахіон», «Елерон-3СВ») та розміщення особового складу.



«Судячи з усього, командування ЗС РФ розраховує, що Сили оборони України не завдадуть удару по одній і тій же "руїні" двічі», — зазначають у «АТЕШ».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»