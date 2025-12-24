У Чернігові обстріл енергетичної інфраструктури: тисячі людей без світла

Дим здіймається над Черніговом.

Сьогодні близько 14:00 жителі Чернігова могли почути вибух — під удар потрапила важлива енергетична інфраструктура. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі пресслужби Чернігівської міської ради.



Місцеві мешканці зафіксували, що після обстрілів російської окупаційної армії над містом здіймається дим з кількох точок. Пізніше в мережі з’явилося відео, що підтверджує ці спостереження.



За даними «Чернігівобленерго», внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергетичний об'єкт у Чернігівському районі. Внаслідок цього десятки тисяч абонентів залишилися без електрики.



Нагадаємо, що внаслідок нічного удару російськими БПЛА «Герань» по Чернігову було пошкоджено дитячий садок і школу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»