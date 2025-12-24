Прем’єри не буде. Окупанти скасували показ вистав у Маріупольському драмтеатрі, який знищили у 2022 році

Оккупанты отменили показ спектаклей в «восстановленном» драмтеатре. Фото: горсовет

Адміністрація драматичного театру в окупованому Маріуполі, який було знищено російськими військами у 2022 році, офіційно повідомила про відміну показу новорічних спектаклів у будівлі нового закладу. Показ спектаклів відбуватиметься у будівлі філармонії. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради.



Причини перенесення залишаються невідомими. Виступи у новій будівлі розпочнуться з весни 2026 року.



Окупанти заявляли, що з 27 грудня відбудуться прем'єрні спектаклі — «Алєнькій цвєточєк» та «Коханець імператриці». Тепер їх гратимуть у філармонії.



Нагадаємо, окупанти раніше повідомили, що так званий «відновлений драмтеатр» у Маріуполі відкрив продаж квитків на спектаклі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»