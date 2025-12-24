На Донеччині оголосили евакуацію дітей з 19 населених пунктів. Фото: Олексій Кулеба

Із 19 населених пунктів Донецької області оголосили про обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.



«Завдання всіх служб та органів влади – зробити процес евакуації максимально безпечним, зрозумілим для мешканців та з підтримкою на всіх етапах», – зазначив він.



Також ухвалено рішення про евакуацію близько 200 маломобільних осіб з інтернатних установ Запорізької області до Чернівецької області.



Мінсоцполітики та Мінфін опрацьовують фінансування для облаштування гідних та безпечних умов перебування людей на новому місці. Усі евакуйовані приїжджають до транзитних центрів, де отримують комплексну допомогу: медичну, гуманітарну, психологічну, юридичну та соціальну підтримку.



З 1 червня з прифронтових територій вже евакуйовано понад 147 тисяч осіб, серед них понад 17 тисяч дітей та понад 5 тисяч маломобільних людей.



Раніше ми писали, що регіональна комісія ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію дітей з їхніми батьками чи іншими законними представниками із дев'яти населених пунктів Святогірської громади Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»