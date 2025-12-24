Вибухи у Слов'янську: над містом піднявся стовп диму

Над Слов'янськом піднімається дим. Фото із соцмереж

У Слов'янську Донецької області вдень, 24 грудня, пролунали щонайменше два вибухи. Інциденти були зафіксовані очевидцями — у мережі з'явилися відеозаписи, на яких видно, як над містом здіймається густий дим.



Вибухи сталися на тлі обстрілів Донецької області. За словами місцевих жителів, звуки детонацій було чути у різних районах міста, після чого у небо піднявся помітний димовий шлейф.

Офіційної інформації про наслідки вибухів, можливі руйнування або постраждалих на даний момент не повідомлялося. Ситуація в регіоні залишається напруженою через атаки, що продовжуються.

Нагадаємо, на Донеччині оголосили евакуацію дітей із 19 населених пунктів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»