«Чорні яструби» ГУР: архівні кадри операції під Покровськом
24 грудня 2025, 18:00

«Чорні яструби» ГУР: архівні кадри операції під Покровськом

«Чорний яструб» ГУР. «Чорний яструб» ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило архівні кадри бойової операції спецпідрозділів ГУР, проведеної на Покровському напрямку. На відео зафіксована робота авіації розвідки — так званих «Чорних яструбів» — у зоні бойових дій.

Ексклюзивні кадри демонструють епізоди спецоперації, яку в листопаді 2025 року виконали бійці підрозділу Black Winter Group у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Під час місії була залучена авіація для оперативного перекидання десанту та посилення оборони на визначеній ділянці фронту.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов раніше в інтерв’ю «24 каналу» пояснював значення цієї бойової операції. За його словами, дії спецназу дозволили виграти дорогоцінний час для підходу основних підрозділів Збройних сил України та стабілізувати ситуацію навколо міста.

«Ми змогли виграти дорогоцінний час, для того, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли підійти до міста на посилення, скажімо так. Після цього всі перестали казати, що місто взято», - зазначав Буданов.



Важливу роль у виконанні бойового завдання відіграли також аеророзвідники та оператори FPV-дронів, які виявляли та знищували російських окупантів. Бійці Black Winter Group продемонстрували мужність, злагодженість і високий професіоналізм, успішно виконавши поставлену задачу.

Нагадаємо, у листопаді спецпідрозділи та авіація Головного управління розвідки МО України здійснили десантування з гелікоптерів у Покровську Донецької області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Місця
Донецька область Покровськ
Інше
Покровський напрямок десантування у Покровську Чорні яструби ГУР
Організації
ГУР МО України Спецпідрозділ Тимура Black Winter Group

