Рейд замість наступу: що відбувається на кордоні Сумської області

Ситуація на півночі України залишається напруженою. У ніч на 22 грудня російські підрозділи перетнули кордон у районі села Грабовське Краснопільської громади Сумської області та спробували закріпитися на півдні населеного пункту.



Почалися бої, причому Сили оборони уникали масованих ударів, щоб не допустити жертв серед мирних жителів. Окупанти насильно вивезли 52 цивільних — жінок, дітей та близько 17—18 чоловіків призовного віку.

Факт незаконного переміщення людей на територію Росії офіційно підтверджено, Київ вимагає їх негайного повернення. За оцінками аналітиків, у рейді брало участь до сотні військових РФ. Мета — відволікання українських резервів із пріоритетних напрямків.

Прорив углиб області та ознак підготовки масштабного наступу на Суми не зафіксовано. Паралельно Росія посилила удари дронами по півночі області, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та залишивши без світла низку прикордонних громад.



Детальніше дивіться у відеоматеріалі журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, авіація ЗСУ вдарила по будинках з російськими пілотами дронів у Покровську.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»