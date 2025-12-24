Дружківка 25 грудня залишиться без світла

25 грудня 2025 року у Дружківці тимчасово відключать електропостачання. З 9:00 до 14:00 місто на Донеччині залишиться без світла через проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація з посиланням на диспетчера РЕМ.
Жителів просять заздалегідь спланувати свої справи та підготуватися до тимчасових незручностей.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»