Дружківка 25 грудня залишиться без світла

25 грудня 2025 року у Дружківці тимчасово відключать електропостачання. З 9:00 до 14:00 місто на Донеччині залишиться без світла через проведення аварійно-відновлювальних робіт.



Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація з посиланням на диспетчера РЕМ.



Жителів просять заздалегідь спланувати свої справи та підготуватися до тимчасових незручностей.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»