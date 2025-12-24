У зоні боїв Донецької області залишаються понад 34 тисячі мирних жителів

Фото: Донецька ОВА

У Донецькій обласній військовій адміністрації розповіли про поточну ситуацію із евакуацією цивільного населення в області. На підконтрольній Україні території Донецької області продовжують перебувати майже 193,7 тисяч мирних жителів.



При цьому в зоні активних бойових дій, куди входить 21 громада, залишаються проживати понад 34 тисячі осіб. За даними департаменту цивільного захисту, з початку повномасштабного вторгнення з Донецької області було евакуйовано понад 1,3 мільйона людей.

Серед них — 202 тисячі неповнолітніх та понад 47,3 тисячі людей з інвалідністю. Наразі на території області залишаються 12 416 дітей.



Обов'язкова евакуація сімей з дітьми у примусовому порядку продовжується в 11 населених пунктах, розташованих у п'яти громадах Донецької області.

Нагадаємо, на Донеччині оголосили евакуацію дітей із 19 населених пунктів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»