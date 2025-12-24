Волонтери врятували немічного жителя Григорівки Запорізької області

Волонтери евакуювали немічного жителя із Григорівки, Запорізька область. За інформацією телеграм-каналу «Запоріжжя | оперативно | Аварійка», волонтери прибули на місце ще до світанку через загрозу з боку FPV-дронів.



У цьому районі зв'язок переважно оптоволоконний, тому стандартні засоби радіоелектронної боротьби майже не працюють. У будинку знаходилася самотня людина — без світла та опалення, не здатна пересуватися самостійно.



Будинок отримав пошкодження після влучання КАБа поряд. Це був останній шанс урятувати життя. Зазначається, що завдяки злагодженій та швидкій роботі волонтерів евакуація пройшла успішно. Людина в безпеці. Ще одне життя вдалося зберегти, незважаючи на всі ризики та погрози.

Нагадаємо, у зоні боїв Донецької області залишаються понад 34 тисячі мирних жителів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»