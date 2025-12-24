Москва бачить у плані України та США лише старт для переговорів — Bloomberg

Москва вважає план із 20 пунктів, підготовлений Україною та США, лише відправною точкою для подальших переговорів, оскільки в документі відсутні положення, які є принципово важливими для Росії, і він не відповідає на низку питань.

Про це повідомило джерело Bloomberg на умовах анонімності, пославшись на чутливість теми. За його словами, Кремль сприймає ініціативу як «типовий український план», але має намір вивчати її «холоднокровно».

Володимир Путін публічно пропозиції наразі не коментував. Як заявив речник президента Дмитро Пєсков, представник Кремля Кирило Дмитрієв після зустрічі з американською делегацією у Флориді поінформував Путіна про результати переговорів, а Москва найближчим часом продовжить контакти з Вашингтоном для формування своєї позиції.

Нагадаємо, у мирному плані зазначено, що Росія має вивести свої війська з території Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. По Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях пропонуються два можливі варіанти рішення.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»