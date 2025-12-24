Удари по критичній інфраструктурі: Харків атакований «Молніями»

Наслідки атаки на Харків. Фото: Харківська міськрада

Увечері, 24 грудня, у Харкові зафіксовано прильоти безпілотників «Молнія». Один із ударів припав по Слобідському району, повідомив мер міста Ігор Терехов. В результаті пошкоджено припарковані автомобілі та вибито вікна у багатоповерховому житловому будинку.

Ще один приліт стався у Шевченківському районі — на місці удару спалахнула пожежа. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Як зазначив Ігор Терехов, ціллю двох останніх ударів стала критична інфраструктура.

Наслідки атаки на Харків. Фото: Харківська міськрада



За словами мера, протягом усього дня російські війська цілеспрямовано завдають ударів по об'єктах, які забезпечують харків'ян теплом, гарячою та холодною водою. Саме такі об'єкти стали мішенню атак у Слобідському та Шевченківському районах.



Він також запевнив, що комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, роблячи все можливе, щоб зберегти функціонування критичної інфраструктури та продовжити подачу тепла, води та електроенергії до будинків мешканців Харкова.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»