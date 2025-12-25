У порту Темрюка після атаки БПЛА загорілися резервуари

Займання на території двох резервуарів із нафтопродуктами.

У порту міста Темрюк у Краснодарському краї РФ внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами. Про це йдеться у звіті оперативного штабу Краснодарського краю, повідомляють «Новини Донбасу».

За офіційною інформацією, загальна площа пожежі становить близько 2 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки, зокрема підрозділи ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.

Також унаслідок атаки пошкоджено будівлі та техніку сільськогосподарського підприємства у Щербинівському районі.

порт Темрюк.



ТОВ „Мактрен-Нафта“ - термінал для навантаження зріджених вуглеводневих газів.

Пропускна здатність: приблизно 0,3–0,4 млн т ЗВГ на рік.



Тут зберігають і відправляють на танкери кацапські вуглеводні – засіб оплати війни.

Прилетіли дрони санкцій від ЗСУ pic.twitter.com/WgJOZIXYLZ — Hochu dodomu (@hochu_dodomu) December 5, 2025

За попередніми даними, постраждалих немає. На місці події працюють спеціальні та екстрені служби, триває оцінка наслідків.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»