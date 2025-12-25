Масована атака БПЛА в РФ: основний удар — по західних регіонах

За заявою Міноборони РФ, у ніч з 24 на 25 грудня російська система протиповітряної оборони перехопила та знищила 141 безпілотник літакового типу. Найбільше БПЛА, за цими даними, було зафіксовано над Брянською областю — 62 одиниці.

Це найвищий показник серед усіх регіонів. Також значну кількість безпілотників, за версією російської сторони, збили над Тульською (12) та Калузькою (11) областями. Над Московським регіоном заявлено про дев'ять перехоплених цілей.



У південних, прикордонних районах РФ та на тимчасово окупованих територіях показники нижчі: вісім БПЛА — над Адигеєю, сім — над Краснодарським краєм, по шість — над Кримом та Ростовською областю. Ще по п'ять безпілотників, як стверджується, збили над Бєлгородською та Воронезькою областями, а також над акваторією Азовського моря.



Найменша кількість цілей зафіксована над Курською областю (чотири) та Волгоградською областю (один БПЛА). Дані наводяться виключно за інформацією Міноборони РФ та не мають незалежного підтвердження.

Нагадаємо, у порту міста Темрюк Краснодарського краю внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»